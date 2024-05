Trapani: evade ma viene sorpreso di notte su un monopattino in giro per la città

Un 30enne trapanese sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in giro per la città di Trapani a bordo di un monopattino. L’uomo, arrestato per reati contro il patrimonio, aveva l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.

Durante un servizio di controllo da parte della polizia, sono stati gli agenti a riconoscerlo in piena notte mentre girava con un monopattino per la città. Accortosi della presenza della polizia, il 30enne ha cercato di scappare ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Questa volta l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione.