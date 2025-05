Trapani Comix & Games, la pop culture invade la città: tre giorni tra fumetti, musica e cosplay

Con il taglio del nastro avvenuto ieri alla villa Margherita di Trapani, ha preso ufficialmente il via la sesta edizione del Trapani Comix & Games – Festival della Cultura Pop, un evento che, anno dopo anno, registra una crescente partecipazione da parte degli appassionati di fumetti e cultura pop. La manifestazione, che si concluderà domenica, propone tre giorni di eventi, ospiti e attività per tutte le età. Ad aprire il festival, ieri sera, è stato il concerto di Cristina D’Avena, che ha entusiasmato il pubblico con i suoi celebri brani delle sigle dei cartoni animati. «Per questa sesta edizione abbiamo puntato sulla qualità e sull’ampliamento dell’offerta – ha dichiarato Francesco Tarantino, membro del direttivo Trapani Comix & Games – Siamo orgogliosi del parterre di ospiti: da Cristina D’Avena a nomi internazionali come Alex Maleev, icone del fumetto italiano come Leo Ortolani, Tito Faraci e Fumettibrutti, star del web come St3pny e Leutum, oltre ai doppiatori di DanDaDan e ad Alessio Cigliano, voce storica di Ken Shiro».

Villa Margherita, cuore verde della città, è stata suddivisa in aree tematiche: spazio bimbi con laboratori creativi, aree dedicate a cosplayer e giochi Hanami, un contest cosplay, un’area videogames con tornei virtuali, sezioni per giochi di ruolo e spade laser, oltre a numerosi stand editoriali e di gadget. Nutrito anche il calendario degli incontri e delle mostre, grazie all’organizzazione a cura di Nerd Attack, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, il Comune di Trapani e sponsor privati. «La collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese e il Trapani Comix è un esempio virtuoso di sinergia culturale – ha commentato Natale Pietrafitta – Quest’anno abbiamo creato un ponte tra musica classica e cultura pop con il concerto dedicato alle colonne sonore dello Studio Ghibli che chiuderà il festival».

Tra gli ospiti, il fumettista Leo Ortolani, creatore di Rat-Man, che celebra i 35 anni del personaggio, il quale è stato persino portato nello spazio sulla ISS. Tra gli altri: Simone Di Meo (Bonelli, Disney, Marvel), Marco Failla (Marvel, DC Comics), Lele Virzì (Topolino), con una mostra sui Misteri di Trapani intitolata “I Volti dei Misteri”, Francesco Cattani, Lelio Bonaccorso, Davide Paratore (Marvel), Tito Faraci (Topolino, Tex, Diabolik, Marvel), Claudio Sciarrone (PK, Topolino, Spider-Man) e il maestro bulgaro Alex Maleev, illustratore che ha rivoluzionato Daredevil. Il festival dà spazio anche a cosplayer, youtuber e content creator, con un programma variegato e inclusivo. «Il Trapani Comix è diventato un appuntamento imprescindibile per la nostra città – ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida – Con l’espansione in luoghi simbolici come Palazzo Cavarretta e il Chiostro di San Domenico, il festival si integra sempre più nel tessuto urbano, creando un vero e proprio percorso culturale».