Trapani: alpinista caduto da 15 metri di altezza durante un’arrampicata a San Vito

12/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano questa mattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, per soccorrere un alpinista caduto per 15 metri dalla parete rocciosa di Pizzo Monaco. L’uomo, di nazionalità polacca, è caduto durante un’arrampicata.

Si trovava insieme con alcuni compagni di cordata, con l’intenzione di scalare via Pace di Chiostro: ha iniziato la progressione su un punto della parete distante pochi metri dall’attacco corretto, finendo così in un settore caratterizzato dalla presenza di massi instabili.

Durante la scalata aveva posizionato una delle protezioni utilizzate nell’arrampicata su un masso che, improvvisamente, si è staccato provocandone la caduta. L’alpinista è precipitato fino a terra dopo un volo di circa quindici metri. I compagni hanno immediatamente allertato il Numero unico di emergenza 112, che ha attivato il servizio sanitario 118.

La centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Palermo del Sass. Dopo una prima valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato lungo il sentiero fino alla strada, dove era presente un’ambulanza del 118 che lo ha preso in carico per il successivo trasferimento in ospedale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze