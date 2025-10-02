morto a bordo di un traghetto

Tragedia sullo Stretto: camionista milazzese muore a bordo di un traghetto

02/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dramma questa mattina sullo Stretto di Messina. Salvatore Saraò, 61 anni, camionista milazzese, è morto a bordo del traghetto Pietro Mondello della compagnia Caronte & Tourist, probabilmente stroncato da un infarto. La nave era partita da Villa San Giovanni alle 6.40. L’allarme è scattato quando, al momento dello sbarco, il tir condotto da Saraò è rimasto fermo, bloccando le manovre degli altri mezzi.

Il personale di bordo ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per il l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto a bordo del traghetto. Salvatore Saraò lavorava da decenni per una nota ditta di trasporti della zona industriale di Giammoro. Era un volto conosciuto non solo a Milazzo ma anche all’estero, dove spesso si recava per lavoro. In quel momento stava rientrando da Massafra, in Puglia, dove viene prodotta la Birra Messina. Proprio la sua azienda è incaricata di trasportare la bevanda per la ditta di Pace del Mela

