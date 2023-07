Tortorici, 22enne picchia il vicino e finisce ai domiciliari ma evade

Arrestato e finito ai domiciliari per avere aggredito il vicino di casa, un 22enne di Tortorici (in provincia di Messina) è stato arrestato di nuovo il giorno dopo per avere lasciato la propria abitazione. Tutto è iniziato da una telefonata arrivata al numero unico per le emergenze (112). Ricevuta la segnalazione, i carabinieri sono andati nel condominio dove era in corso una lite tra vicini. Stando a quanto ricostruito, il giovane ubriaco avrebbe aggredito il condomino con calci e pugni procurandogli diverse lesioni. Il ragazzo era stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto ai domiciliari. L’indomani è stato trovato fuori di casa senza nessuna autorizzazione. Per questo è stato arrestato di nuovo – questa volta per evasione – ed è finito direttamente in carcere in attesa dell’udienza di convalida.