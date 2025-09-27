Torta col viso del sindaco di Catania infilzata con una spada. Identificato l’autore

27/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una torta con il viso del sindaco di Catania, le candeline accese, e una spada che ripetutamente viene infilzata. Il tutto mentre intorno altre persone intonavano «tanti auguri a te» e insultavano il primo cittadino. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social e poi rimosso, ma non prima di essere segnalato allo stesso Enrico Trantino.

La denuncia e le indagini

Il sindaco ha presentato denuncia alla polizia postale di Catania, che ha già identificato l’uomo che ha infilzato la torta con il sindaco di Catania. Individuati anche gli altri partecipanti alla scena. La notizia, anticipata dal quotidiano La Sicilia, ha trovato conferma in più fonti investigative.

I precedenti

Non è la prima volta che il primo cittadino è vittima di minacce via social. Nei mesi scorsi un cittadino aveva pubblicato un video in cui lo apostrofava con insulti e lo minacciava di «prenderlo a colpi di casco» dopo che i vigili urbani avevano bloccato la sua auto con le ganasce davanti al Policlinico di via Santa Sofia. Anche in quel caso Trantino aveva denunciato l’accaduto.

