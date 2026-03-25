Foto di Tomarchio

In occasione della Pasqua 2026, Tomarchio rinnova il proprio impegno nel portare sulle tavole degli italiani l’autenticità della tradizione dolciaria siciliana, con una produzione artigianale che da oltre sessant’anni rappresenta un punto di riferimento per qualità, genuinità e attenzione alle materie prime. Tra le principali novità del 2026 spicca un importante traguardo: le colombe Tomarchio hanno ottenuto la certificazione Lfree e l’approvazione di AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti), conquistando il riconoscimento di prodotto senza lattosio. Un risultato che conferma l’attenzione dell’azienda verso il benessere dei consumatori e una crescente apertura verso un’offerta inclusiva. La scelta di non utilizzare conservanti né emulsionanti determina una shelf life di 60 giorni, a tutela della genuinità degli ingredienti e del sapore autentico dei dolci artigianali.

Nei laboratori dell’azienda, ogni prodotto nasce da un processo che coniuga esperienza e passione, nel pieno rispetto della tradizione pasticcera isolana. Le colombe pasquali vengono realizzate poche settimane prima delle festività, garantendo freschezza e fragranza grazie al lavoro dei maestri pasticceri e a una lunga lievitazione naturale di oltre 20 ore.

Le colombe Tomarchio: tradizione e innovazione

Le dolci colombe sono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Dalla versione classica con scorza d’arancia candita 100% siciliana alle varianti più golose – come quella al cioccolato con copertura fondente, riccioli di cioccolato e nocciole selezionate, o quella al pistacchio con pistacchi siciliani e crema spalmabile – ogni proposta racconta il territorio e la sua ricchezza. Completano l’offerta le versioni senza canditi e quelle abbinate a confetture extra siciliane, pensate per valorizzare i sapori autentici dell’isola.

Accanto ai lievitati, vi è selezione di uova di Pasqua artigianali, realizzate con cioccolato belga di alta qualità e arricchite con ingredienti del territorio come mandorle e pistacchi siciliani. Disponibili nelle varianti fondente (naturalmente senza lattosio), al latte, bianco e al pistacchio, le uova si distinguono per abbinamenti originali che uniscono la cremosità del cioccolato alle note fruttate di mango, albicocca e fragoline di bosco.

Ogni uovo è decorato a mano, rendendo ogni creazione unica e trasformandola in un oggetto da regalo. Per la Pasqua 2026, l’azienda introduce anche un’idea originale: “la sorpresa nella sorpresa”. All’interno delle uova si trovano omaggi esclusivi dedicati ai “Tomarchio Lovers”: nelle versioni più piccole una calamita ispirata alla Tortina Tomarchio, mentre nelle uova grandi un mazzo di carte siciliane reinterpretato in chiave contemporanea con simboli distintivi dell’azienda.

I prodotti Tomarchio sono disponibili nei punti vendita di Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Gravina di Catania e Catania, oltre che nello store online ufficiale. Grazie all’e-commerce, è possibile acquistare da tutta Italia e ricevere comodamente a casa i prodotti in tempo per celebrare la Pasqua con i sapori autentici della tradizione siciliana. Un’offerta che unisce memoria e innovazione, trasformando un dolce simbolo della Pasqua in un’esperienza capace di raccontare la Sicilia attraverso ogni assaggio.