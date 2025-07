Tir si ribalta sulla Messina-Catania, traffico paralizzato per diverse ore

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in prossimità del casello di Tremestieri. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, si è ribaltato bloccando l’arteria in direzione del capoluogo peloritano. Nel sinistro sono state coinvolti anche altri due mezzi. Sul posto il personale del Cas e della polizia stradale. La situazione lungo l’autostrada si è sbloccata alle 12, quando il camion è stato spostato consentendo un lento deflusso dei mezzi incolonnati per chilometri. Durante i lavori di rimozione era stata disposta l’uscita obbligatoria a Roccalumera per i veicoli provenienti da Catania e diretti a Messina.