Un tir che trasportava fette biscottate è andato a fuoco nel Palermitano

Un tir carico di pacchi di fette biscottate è andato a fuoco mentre percorreva la strada statale 187 vicino Trappeto, in provincia di Palermo. Il fuoco sarebbe partito dal vano motore: l’autista si è reso conto di quanto stava accadendo ed è riuscito a mettersi in salvo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza la zona.