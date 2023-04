Terremoto a largo di Malta, la scossa avvertita anche in Sicilia. Magnitudo di 5.5

Torna a tremare la terra con una scossa, alle 00.19, avvertita nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.5 a sud dell’isola di Malta, a una profondità di dieci chilometri. Oggi pomeriggio, alle 14.06, si è registrato un terremoto con epicentro a largo della costa di Catania a una profondità di 17 chilometri.

Il terremoto del pomeriggio è stato commentato dal vulcanologo dell’Ingv Boris Behncke «Si tratta di un evento il cui unico significato è quello di ricordarci che viviamo in zona sismica. Non è che non lo sapevamo. Solo che dopo l’ultimo evento un po’ più cospicuo, siamo tornati ai ritmi della vita quotidiana, rimuovendo il pensiero che dovremmo, in realtà, pensare a rendere questa terra, le nostre case, scuole, e tutte le nostre strutture ed infrastrutture, antisismiche».