Nuova scossa di terremoto al largo di Trapani: registrata una magnitudo di 2.2

Una seconda scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio alle 15:07 al largo di Trapani. Stavolta la magnitudo è stata di 2.2, mentre quella di stamattina è stata 4.1: in entrambi i casi il sisma è stato registrato in mare, al largo delle isole Egadi, alla profondità di un chilometro. Anche dopo questa seconda scossa non sono stati segnalati danni. La prefettura informa che «la situazione è costantemente monitorata anche in contatto con le sale operative di protezione civile nazionale e regionale».