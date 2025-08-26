Terremoto al largo delle Egadi: magnitudo 4.7

Un sisma di magnitudo 4.7 si è verificato in mare, nell’area del Tirreno Meridionale, al largo delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto, avvenuto alle ore 6.07, è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a persone o cose, ma il sisma è stato avvertito nettamente anche sulla terraferma.