Terrasini, festa abusiva in villa con mille partecipanti. Scattano denunce

Scattano le denunce da parte dei carabinieri per una festa abusiva in una villa di Terrasini, nel Palermitano, durante la notte di Ferragosto. Nel luogo erano presenti circa mille persone di cui tre denunciate per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande. L’evento, pubblicizzato sui social, si stava svolgendo senza l’autorizzazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Sequestrata la strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora.