Termini Imerese, si ribalta un mezzo in un’azienda: morto un 30enne in contrada Molara

A Termini Imerese, in provincia di Palermo, un mezzo si è capovolto e un 30enne è morto schiacciato. È successo in contrada Molara, dove l’uomo – Denis Agnello, uno dei titolari di un’azienda che realizza infissi e serramenti – è morto schiacciato dopo il ribaltamento del mezzo che stava conducendo. Agnello stava guidando il veicolo all’interno della sua azienda. Sul posto vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I carabinieri, anche loro sul posto, stanno conducendo le indagini. Sono in corso i rilievi e l’ispezione sul corpo da parte del medico legale.