Incendio aeroporto Catania, Sac: «Da mezzanotte operativo terminal aggiuntivo, 14 voli l’ora»

«Dalla mezzanotte di oggi, il terminal aggiuntivo realizzato in collaborazione con l’aeronautica militare, sarà operativo». A darne comunicazione è una nota arrivata dall’ufficio stampa di Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. La struttura consentirà di portare i voli operati da Catania dai dieci attuali ogni ora (cinque arrivi e cinque partenze) a 14 voli ogni ora (sette arrivi e sette partenze). «Da domani, dunque, i passeggeri trasportati da e per Catania arriveranno al 70 per cento del totale che, sommati al 15 per cento operato da Comiso – sottolineano da Sac – porterà il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a processare circa l’85 per cento dei passeggeri totali». Piccoli passi verso un graduale ritorno alla normalità (secondo un cronoprogramma che aveva dettato anche il presidente della Regione Renato Schifani dopo il sopralluogo) dello scalo etneo che nella tarda serata di domenica 16 luglio è stato danneggiato da un incendio. Un episodio su cui è stata aperta un’inchiesta, al momento contro ignoti, che è ancora in corso.

«Da giorni, inoltre, è stato aumentato il numero dei facilitatori presenti in aeroporto per dare informazioni ai passeggeri – proseguono da Sac – relativamente ai voli ma anche alle navette messe a disposizione per raggiungere gli scali di Comiso, Palermo e Trapani». Per quanto riguarda il terminal A – quello colpito dal rogo – oggi si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura. «Il terminal A – assicurano dalla società di gestione dell’aeroporto – ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura».