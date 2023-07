Incendio aeroporto Catania, sono iniziate le operazioni di bonifica

Sono iniziate da ieri le operazioni di pulizia e di bonifica, dopo l’incendio di domenica scorsa, del terminal A dell’aeroporto di Catania da parte della ditta specializzata. A darne notizia è la Sac – la società che gestisce lo scalo etneo – che ha effettuato un sopralluogo con l’Enac, la protezione civile, i vigili del fuoco e il Comune di Catania all’interno del terminal B (ex Morandi), per verificare la possibilità di utilizzarne una parte – quella già sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid – per un impiego temporaneo da destinare a terminal passeggeri.

Intanto, ieri sera è iniziato il montaggio della tensostruttura che consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza e un progressivo aumento del numero dei voli dal terminal C. Per quanto la disponibilità a utilizzare l’aeroporto militare di Sigonella, «l’aeronautica sta fornendo il massimo supporto», fanno sapere da Sac. Questo dopo la richiesta arrivata dal presidente della Regione Renato Schifani al ministro della Difesa Guido Crosetto. «Numerosi tavoli tecnici sono stati svolti negli ultimi giorni e si stanno considerando molteplici possibilità».