Tentato omicidio nel Palermitano: arrestato un 35enne

Tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco clandestina ed evasione. Sono questi i reati per cui è stato arrestato un 35enne di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce su un episodio avvenuto a settembre a Trabia, sempre nel Palermitano: una notte, un uomo aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco (una pistola revolver) contro quattro persone a bordo di un’auto.

Dalle analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e tramite le dichiarazioni rese da alcuni testimoni, i militari sono riusciti a risalire all’identità del 35enne che all’epoca era già sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito all’ordinanza di custodia cautela in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Termini Imerese.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione del 35enne sono stati trovati anche 11 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per questo motivo, l’uomo è stato pure denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.