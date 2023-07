Lentini, tenta di uccidere la moglie investendola con l’auto

Un uomo di Lentini, in provincia di Siracusa, ha tentato di uccidere la moglie investendola con la propria auto. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Stando a quanto è stato ricostruito finora, tra i due nell’ultimo periodo ci sarebbero state diverse liti. Dopo essere stata investita, la donna è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale dove è stata medicata dagli operatori sanitari. Secondo quanto emerso fino a questo momento, la donna non sarebbe in pericolo di vita.