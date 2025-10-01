Tentato omicidio a Messina: fa irruzione in casa della ex con un coltello

01/10/2025

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri a Messina con l’accusa di tentato omicidio, furto aggravato e violazione di domicilio. L’uomo, originario dell’Egitto, è entrato nell’abitazione della ex convivente forzando la porta e l’ha aggredirla con un coltello, sottraendole anche il cellulare.

L’intervento dei vicini di casa

L’azione è stata interrotta da alcuni vicini di casa della vittima, che hanno messo in fuga l’uomo, poco dopo rintracciato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi del cellulare sottratto alla vittima. I militari hanno anche recuperato e sequestrato il coltello utilizzato.

