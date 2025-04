Marsala: tenta di uccidere un conoscente per un materasso e una coperta

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per tentato omicidio a Marsala, in provincia di Trapani. Sarebbe lui l’autore del feroce accoltellamento ai danni di un altro uomo avvenuto in contrada Strasatti. Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno fermato il 43enne originario della Tunisia, senza fissa dimora e senza un titolo di soggiorno valido sul territorio italiano. Stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato lui a tentare di uccidere a coltellate un suo connazionale.

Secondo ciò che è stato possibile ricostruire finora, il 43enne avrebbe utilizzato un coltello da cucina di

notevoli dimensioni per colpire con un fendente, ritenuto dagli inquirenti potenzialmente fatale, all’addome un suo conoscente. Tra i due sarebbe nato un alterco per futili motivi legati a contesa sulla

proprietà di un materasso e di una coperta. Il ferito è stato portato all’ospedale di Mazara del Vallo in condizioni critiche, con prognosi riservata, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nel corso della indagini, gli inquirenti hanno ascoltato le dichiarazioni di più testimoni e trovato innumerevoli riscontri in merito alle responsabilità e al movente dell’accoltellamento. Gli investigatori, infatti, si sono avvalsi anche dell’analisi dei filmanti estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della lite e dell’aggressione.