Una lite in strada con il nuovo compagno dell’ex, degenerata in un tentato omicidio con accoltellamento: succede ad Aci Catena, nel Catanese. Dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne, ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri in centro. Segnalata al numero unico d’emergenza 112. Quando i militari sono arrivati, hanno ritrovato un uomo di 38 anni per terra, ferito e in stato di shock. Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, con gravi lesioni anche agli organi vitali, è stato operato d’urgenza. Accanto a lui, per strada, c’era una donna 35enne, che ha fornito ai carabinieri una prima ricostruzione dei fatti. La coppia sarebbe stata raggiunta dall’ex compagno di lei, che li avrebbe aggrediti, non rassegnandosi alla nuova relazione della 35enne. Una iniziale scenata pubblica, finita in violenza con cinque fendenti rivolti al nuovo compagno. Subito sono scattate le ricerche del 39enne, rintracciato dopo circa mezz’ora. Anche lui ferito, al dito di una mano. Portato in caserma, ad Acireale, è stato arrestato per tentato omicidio.