Armati di grimaldelli e martelletti provano a rubare un’auto a Mascalucia: denunciati

Chiavi alterate e grimaldelli. Sono gli strumenti che i carabinieri di Mascalucia (in provincia di Catania) hanno trovato a un 39enne di Belpasso e a un 44enne di San Pietro Clarenza (sempre nel Catanese). Entrambi sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di questi oggetti, solo il 44enne anche per avere guidato senza la patente.

Intorno alle 17, durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato in via Bologna a Mascalucia due uomini intenti ad armeggiare con sospetto su una berlina parcheggiata a margine della carreggiata, con l’evidente intento di forzarla. Accortisi della pattuglia, i due si sono affrettati a risalire a bordo di una monovolume di colore grigio, nel tentativo di allontanarsi, ma sono stati intercettati e bloccati dai militari. Sottoposti a controllo, durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno trovato nel vano portaoggetti della portiera vari arnesi idonei allo scasso e un martelletto frangivetro.

Successivamente, attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sono stati verificati i movimenti dei due uomini nei pressi del veicolo preso di mira. Dai preliminari accertamenti, inoltre, è emerso che il 44enne era già incorso nella violazione per guida senza patente, trasgressione che anche in questa circostanza gli è valsa la denuncia all’autorità giudiziaria.