Palermo, entra nell’auto di una donna e cerca di rubarle il cellulare: arrestato

Un 59enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per una tentata rapina. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo, armato di coltello a serramanico, avrebbe tentato di derubare una donna, che si trovava all’interno della sua auto parcheggiata in una via del centro di Palermo.

L’episodio è avvenuto il giorno di Santo Stefano (il 26 dicembre). Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe entrato nella macchina e avrebbe intimato alla vittima di consegnargli il cellulare. A quel punto, la donna sarebbe riuscita ad attirare l’attenzione dei passanti e a spingere fuori dall’abitacolo l’uomo, che si è allontanato a mani vuote, scappando poi a bordo di un’auto.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri che erano riusciti a raccogliere alcuni elementi utili alle indagini grazie ad alcuni testimoni e anche a individuare la direzione di fuga dell’uomo. A portare all’identificazione, nel corso delle investigazioni, è stata l’analisi delle immagini dagli impianti di videosorveglianza della zona. L’uomo, dopo l’ordinanza di custodia cautela emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo su richiesta della procura, è stato sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.