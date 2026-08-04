Aci Catena, tenta rapina in una gastronomia ma il titolare lo ferma

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Ha tentato una rapina ai danni di una gastronomia di Aci Catena, cercando di impossessarsi del registratore di cassa. Il colpo, però, è fallito grazie alla pronta reazione del titolare del locale. Il rapinatore 29enne del luogo, durante le concitate fasi, ha riportato lesioni a due dita di una mano e rimediato una denuncia per tentata rapina. Per il malvivente è stato necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.