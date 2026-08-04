Ha tentato una rapina ai danni di una gastronomia di Aci Catena, cercando di impossessarsi del registratore di cassa. Il colpo, però, è fallito grazie alla pronta reazione del titolare del locale. Il rapinatore 29enne del luogo, durante le concitate fasi, ha riportato lesioni a due dita di una mano e rimediato una denuncia per […]
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Aci Catena, tenta rapina in una gastronomia ma il titolare lo ferma
Ha tentato una rapina ai danni di una gastronomia di Aci Catena, cercando di impossessarsi del registratore di cassa. Il colpo, però, è fallito grazie alla pronta reazione del titolare del locale. Il rapinatore 29enne del luogo, durante le concitate fasi, ha riportato lesioni a due dita di una mano e rimediato una denuncia per tentata rapina. Per il malvivente è stato necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.