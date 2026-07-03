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La polizia ha fermato a Catania un 30enne che, nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell’uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada, nel quartiere Picanello, l’ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche.

Il 30enne che ha tentato di uccidere la compagna a Catania

Il 30enne è accusato di avere violentemente picchiato e tentato di strangolare e uccidere la sua compagna a Catania. L’aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi delle violenza e hanno allertato le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti della questura di Catania per entrare nell’abitazione della coppia hanno dovuto fare intervenire i vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta di casa. Una volta dentro, la polizia ha trovato l’uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di lesioni.

I soccorsi

La vittima è stata soccorsa e poi affidata agli operatori sanitari del 118 che, in ambulanza, l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale. Dai primi esiti medici sono emersi i segni di un tentativo di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo alcune ore, la donna è stata giudicata fuori pericolo di vita, ma è rimasta ricoverata per la gravità delle ferite.

Il racconto delle amiche della vittima

Dal racconto delle amiche è emerso che l’uomo aveva una gelosia morbosa e asfissiante per la compagna, con la quale aveva instaurato una relazione da meno di un anno. Tanto che lo scorso febbraio la polizia è intervenuta a casa della coppia per un caso di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento dell’ammonimento del questore di Catania per violenze ai danni di un’altra donna, l’ex moglie. La procura, con la sezione di magistrati del gruppo di lavoro specializzato in reati contro la violenza di genere, ha disposto il fermo del 30enne. In sede di convalida, il gip ha confermato il provvedimento e ha emesso nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.