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Arriva la batosta di fine estate per le strisce blu ericine. Parcheggiare in centro storico costerà caro tutto l’anno. A luglio, infatti, la giunta ha deliberato l’approvazione del nuovo piano tariffario nell’ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato chiamato Erice obiettivo sicurezza. Il nuovo listino prezzi per il parcheggio sulle tanto vituperate strisce blu è contenuto nell’allegato D della delibera numero 177 del 28 luglio 2026.

Il nuovo listino prezzi delle strisce blu a Erice

Nel dettaglio, la voce più importante è soprattutto quella relativa al centro storico di Erice dove adesso si pagheranno 2 euro l’ora tutto l’anno dalle 8.30 alle 24 festivi inclusi, e senza importo minimo. Sparita, dunque, la durata periodica precedente che andava da marzo a novembre. Nel resto del territorio ericino le tariffe a seconda della zona varieranno dai 50 agli 80 centesimi l’ora. Nel dettaglio – fonte lo stesso allegato – a valle tutto l’anno (festivi esclusi) il ticket sulle strisce blu costerà 80 centesimi l’ora dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20. Nella cosiddetta area sanità, nei dintorni dell’ospedale il ticket invece costerà 50 centesimi l’ora dalle 8.30 alle 21 tutto l’anno.

Scorrendo oltre: l’aria mercato del Contadino sita in viale della Provincia e quella del mercatino rionale del lunedì in via Cesarò, dal primo luglio al 31 agosto dalle 8.30 alle 14 e dal primo settembre al 30 giugno dalle 14 alle 20 avrà ticket a 80 centesimi, così come nell’area della funivia dal primo aprile al 30 settembre dalle 8.30 alle 24. Lato spiagge: qui è presente la differenziazione: dal 15 maggio al 15 ottobre dalle 8.30 alle 24 si pagherà. Poi la sosta è gratuita. Nei mesi in cui si pagherà costeranno 1 euro l’ora dal 15 maggio al 30 giugno, dal primo luglio al 31 agosto 1,50 euro l’ora. Previsti ticket giornalieri rispettivamente da 8 e 10 euro al giorno. Previste inoltre varie formule di abbonamenti per residenti, lavoratori, datori lavoro con costi che variano in base alle zone.