Taormina, cantiere sospeso per mancanza di sicurezza. Multa da oltre 15mila euro al titolare

Un cantiere nel centro di Taormina, in provincia di Messina, è stato sospeso dai carabinieri del comando provinciale insieme ai colleghi dell’ispettorato territoriale del lavoro perché nel corso di alcune verifiche sono emerse situazioni che potevano mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori e anche violazioni sugli aspetti contrattualistici e previdenziali. Dai controlli, è emersa la mancanza di misure tecniche necessarie a eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico e la mancanza di idonee misure per evitare il pericolo di cadute dall’alto. Il titolare è stato denunciato e per lui sono state elevate multe per oltre 15mila euro. A causa delle violazioni riscontrate, l’attività del cantiere è stata sospesa.