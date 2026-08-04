Foto di Guardia di finanza

Corriere con 2,1 chilogrammi di cocaina in auto, arrestato a Catania

04/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un corriere della droga di 68 anni che trasportava in auto 2,1 chilogrammi di cocaina è stato arrestato in flagranza di reato da finanzieri del comando provinciale di Catania durante un controllo al casello di San Gregorio dell’A18. La sostanza stupefacente era occultata in un vano nascosto realizzato nel cruscotto dell’auto. La droga, secondo stime degli investigatori, se venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400mila euro. L’uomo è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.

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