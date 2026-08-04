Prostituzione, otto indagati e due immobili sequestrati a Bagheria

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Due appartamenti di Bagheria, che la procura di Termini Imerese ritiene siano stati «stabilmente destinati all’esercizio della prostituzione», sono stati sequestrati in esecuzione di un decreto del giudice per le indagini preliminari nell’ambito di un’inchiesta con otto indagati.

Prostituzione a Bagheria: circa 400 clienti in un mese

Il provvedimento è stato emesso a conclusioni di indagini della polizia di Stato che, in un mese, ha documentato circa 400 accessi ai due appartamenti. Le prestazioni sessuali a pagamento venivano concordate telefonicamente dopo la consultazione di annunci su piattaforme online di incontri. Durante le indagini sono stati identificati decine di clienti che hanno dichiarato che l’attività nelle due case era attiva da anni. Sono stati sequestrati dispositivi elettronici che hanno permesso alla procura, diretta da Angelo Cavallo, di approfondire i rapporti tra gli indagati, ricostruire la gestione dei contatti con la clientela e definire i rispettivi ruoli all’interno dell’organizzazione.