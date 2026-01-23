Foto di Carmelo Lauretta

Tangenziale di Catania, incidente in direzione Messina: code chilometriche

23/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un mezzo pesante avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada. È la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina presto sulla Tangenziale di Catania, in direzione Messina. Paralizzando il traffico, con code lunghe chilometri. Il conducente è stato trasferito in ospedale per accertamenti e non è chiaro se siano stati coinvolti altri mezzi. Sul posto, personale del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Insieme agli operai Anas, per cercare di rimuovere il mezzo incidentato e ripristinare le barriere protettive il prima possibile.

