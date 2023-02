Tampona l’auto dei carabinieri e scappa, denunciato un neomaggiorenne

Ha tamponato la gazzella dei carabinieri ed è scappato. Per questo i militari della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno denunciato un giovane appena maggiorenne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona. Nell’impatto violenza, la gazzella dei carabinieri aveva subito dei danni.