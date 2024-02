Svaligiarono una casa al villaggio Ippocampo, ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Un uomo di 50 anni e uno di 30 sono stati arrestati a Catania dai carabinieri dopo essere stati sorpresi nel cortile di un’abitazione di via Ippocampo di mare ad ammassare generi alimentari e vari elettrodomestici – tra cui un’affettatrice professionale del valore di circa 1.000 euro – tutta roba appena rubata nella villa accanto. I militari hanno eseguito nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le indagini preliminari, con l’accusa di furto aggravato.

I fatti risalgono al 26 gennaio scorso. Il 50enne era stato arrestato in quell’occasione mentre il 30enne, riuscito in un primo momento a far perdere le sua tracce, era stato bloccato poche ore dopo. In tasca al più grande dei due i militari trovarono altra refurtiva – una collana e un paio di orecchini, una scatola di perline e un paio di costosi occhiali da sole e la chiave di accensione di una utilitaria nella quale fu recuperata la carta di identità del 50enne, a riprova del fatto che la coppia aveva raggiunto il posto con quell’auto. I due, oltre all’affettatrice, stavano rubando 60 pezzi di formaggio da tavola del peso di 300 grammi ciascuno, per un totale di 18 chili, 1 bottiglia di liquore, un bidone contenente 10 litri di olio di oliva, una impastatrice e una friggitrice.