Due turisti, un uomo di 72 anni e una donna di 69, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Giamporcaro. Si tratta del regista ventinovenne di Caltanissetta deceduto durante un’immersione nelle acque di Lampedusa. L’ipotesi di reato contestata è omicidio nautico.

La procura ha notificato l’avviso per gli accertamenti tecnici non ripetibili e affidato al medico legale Alberto Alongi l’incarico di eseguire l’autopsia. Attività in programma oggi nella sala mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’esame dovrà contribuire a chiarire le cause della morte del giovane. Che durante l’immersione sarebbe stato raggiunto dalle eliche del gommone sul quale si trovavano i due indagati. Nell’atto della Procura vengono indicati come persone offese i genitori e la sorella del ventinovenne.