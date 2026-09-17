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Messina, sub disperso in mare: è un militare della marina

17/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un sub disperso in mare a Messina da ieri sera. L’uomo Antonio Ridolfi, 49 anni, originario di Giulianova (in provincia di Teramo, in Abruzzo) è un militare della marina militare. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un un sub esperto. Da una prima ricostruzione, si è immerso in mare ieri pomeriggio.

Le ricerche del sub disperso a Messina

Le ricerche del sub disperso si sono concentrate nel mare di fronte la chiesa di Torre Faro. Stando a quanto ricostruito, il 49enne trascorreva questo periodo dell’anno a Messina e si appoggiava da alcuni amici. Proprio loro, non vedendolo arrivare, hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche nella notte da parte di due motovedette della guardia costiera ancora non hanno dato esito. A queste si è anche aggiunta una vedetta della guardia di finanza. È stato anche effettuato un sorvolo da parte di un elicottero della guardia costiera decollato da Catania e dotato di visore a infrarossi. Appena possibile, verrà eseguito un altro sorvolo e si immergeranno i sub del nucleo guardia costiera di Messina.

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