Stazione Catania, consuma cibo senza pagare e aggredisce agenti. Nei guai un pregiudicato

Aveva consumato del cibo senza pagare oltre a essersi impossessato di alcuni beni di un’attività commerciale nei pressi della stazione centrale di Catania. Il fatto è avvenuto ieri, come ricostruito dalla polizia di Stato. Protagonista un pregiudicato di Lentini che, dopo l’intervento degli agenti, ha provato in tutti i modi a sfuggire all’arresto. I momenti di tensione si sono registrati anche in questura, dove l’uomo ha continuato a minacciare gli operatori tanto da costringerli a ad attivare «ma al solo scopo deterrente – si legge in una nota – il taser, grazie al quale si riusciva a calmare l’energumeno». Il pregiudicato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania.