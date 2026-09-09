Agnone Bagni, sorpresi con 12 chili di telline pescate illegalmente

Una pesca abusiva di telline ad Agnone Bagni, nel Siracusano, interrotta dalla guardia costiera. È il risultato dei controlli condotti via mare e via aerea, che ha permesso di individuare un’imbarcazione con a bordo due uomini. Impegnati con rastrelli e altri attrezzi non consentiti a pescare i molluschi. Con un bottino già caricato in barca di circa 12 chili di telline. Ancora vive e, quindi, subito rigettate in mare. Ai due pescatori sono state contestate le violazioni amministrative previste.