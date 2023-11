Stalla abusiva scoperta nel territorio di Biancavilla. Sanzione da 63mila euro per una 41enne

Un fabbricato abusivo in mattoni usato come stalla con all’interno un cavallo. A scoprirlo, in contrada Scirfi nel territorio di Biancavilla, sono stati i carabinieri della stazione locale. I militari, dopo avere chiesto l’intervento dei tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale, hanno recuperato diversi farmaci veterinari. La proprietaria, una donna di 41 anni, non ha fornito nessuna prescrizione medica. Nella stessa aerea sono state trovate anche delle galline e delle capre, con quest’ultimae sprovviste del microchip obbligatorio per legge. Gli animali sono stati affidati in custodia giudiziale all’istituto di Incremento ippico per la Sicilia. Per la donna, invece, è scattata una maxi sanzione amministrativa da 63mila euro. Sia per l’abusivismo edilizio di cui si è resa responsabile ma anche per le carenze nei confronti degli animali che deteneva.