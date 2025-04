Belpasso, sequestrata una stalla abusiva: due cavalli e farmaci anabolizzanti già scaduti

Un 28enne di Belpasso, in provincia di Catania, è stato denunciato per ricettazione. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe allestito una stalla abusiva all’interno della quale sono stati trovati due cavalli. Uno dei due animali sarebbe risultato sprovvisto di microchip identificativo, quindi è stato considerato di provenienza incerta. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri insieme ai medici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania. L’ispezione ha interessato una struttura che si trova nella zona periferica a nord-est di Belpasso, un’area caratterizzata da fondi agricoli e strutture destinate all’allevamento di cavalli.

Accanto ai ricoveri per gli animali, il 28enne avrebbe nascosto una significativa quantità di farmaci a uso veterinario e umano, alcuni dei quali classificabili come anabolizzanti, corticosteroidi e sostanze ad azione dopante, spesso utilizzati per alterare le prestazioni degli equini. Numerosi prodotti sono stati trovati anche scaduti, alcuni già utilizzati, privi di tracciabilità o sprovvisti di regolare prescrizione medico-veterinaria. Per questo il personale veterinario dell’Asp ha proceduto al sequestro amministrativo dei farmaci. Il 28enne belpassese è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. All’uomo, inoltre, è stata elevata una sanzione per quasi 36mila euro. Entrambi i cavalli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo da parte del personale medico veterinario dell’Asp.