Catania, sporcizia e polvere in una panineria di via Caronda

06/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sporcizia, polvere e grasso in una panineria etnica di via Caronda a Catania. È quanto emerso durante un servizio di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di piazza Dante per verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria nel settore alimentare. Per le approfondite verifiche è stato richiesto anche l’intervento da parte dei Nas di Catania.

Sporcizia in una panineria di via Caronda a Catania

I carabinieri, insieme ai militari specializzati del nucleo anti sofisticazione e sanità (Nas) di Catania,
hanno controllato una panineria etnica di via Caronda. Le verifiche, inoltre, hanno riguardato anche l’annesso deposito di alimenti. Durante l’attività ispettiva all’interno dell’esercizio commerciale gestito da un 27enne residente nel capoluogo etneo, sono state riscontrate diverse criticità. Sia sotto il profilo igienico-strutturale sia per quanto concerne l’applicazione delle procedure di autocontrollo.

Le carenze igienico-sanitarie

Nel dettaglio, il controllo ha messo in luce evidenti carenze di pulizia, con accumuli di polvere e grasso derivanti da precedenti lavorazioni mai pulite. Inoltre i militari hanno notato le pareti con l’intonaco deteriorato e una pavimentazione danneggiata al punto da non consentire una corretta sanificazione. Nel corso delle approfondite verifiche, è emerso, inoltre, che il manuale di autocontrollo alimentare Haccp non risultava aggiornato. Si tratta di un manuale che serve a garantire che un’attività alimentare lavori in modo sicuro e igienico, prevenendo rischi per la salute dei consumatori.

Le sanzioni

Al termine delle verifiche e dei controlli effettuati dai militari insieme ai Nas, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3000 euro. Inoltre, i militari hanno prescritto al titolare della panineria etnica di via Caronda a Catania il ripristino delle condizioni igieniche e documentali previste dal settore alimentare.

