Scarafaggi nel laboratorio-cucina di un bar di via Etnea e carenze igienico-sanitarie in una gelateria-gastronomia della zona di via VI Aprile a Catania. È quanto riscontrato dalla task force coordinata dalla polizia nel corso di un’attività di controllo. Entrambe le attività commerciali sono state chiuse fino all’attuazione delle prescrizioni impartite per ripristinare le condizioni igieniche.

I controlli della task force

L’attività di controllo, disposta dalla questura di Catania, ha visto l’impiego dei poliziotti della squadra volanti e della divisione anticrimine. Diversi gli enti istituzionali coinvolti nella task force per lo svolgimento delle verifiche specifiche. L’intervento ha coinvolto il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del corpo forestale della Regione Siciliana, gli ispettori dell’ispettorato territoriale del lavoro. Ma anche i medici e i tecnici del dipartimento di prevenzione veterinaria – servizio di Sanità pubblica veterinaria e del dipartimento di prevenzione – Spresal e servizio Igiene pubblica dell’Asp di Catania. Sono intervenuti poi anche gli agenti del settore Annona della polizia locale di Catania.

In una gastronomia sequestrati 190 chili di alimenti

Nella gastronomia-gelateria della zona di via VI Aprile sono stati sequestrati 190 chili di alimenti privi del requisito della tracciabilità. Si tratta di un esercizio commerciale che peraltro rifornisce numerose attività commerciali di vendita di tavola calda e pasticceria. Inoltre, dalle verifiche compiute sul posto, i prodotti sono risultati non adatti al consumo umano. Il titolare è stato sanzionato per 1500 euro. Durante i controlli, sono emerse significative carenze igieniche che hanno determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale del bar e del laboratorio di pasticceria e tavola calda per le criticità sanitarie riscontrate. Per questo sono state elevate sanzioni per 3000 euro.

Le altre irregolarità

Multe anche per la mancanza di attestati di formazione di alcuni dipendenti. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è stata contestata al titolare per aver attivato un’attività all’insegna di ristorante senza averne dato comunicazione all’autorità competente. L’Ispettorato territoriale del lavoro ha verificato che tutti i dipendenti fossero in regola con le assunzioni. E sono stati disposti ulteriori approfondimenti sulle ore di lavoro dei singoli dipendenti che, in gran parte, hanno dichiarato di lavorare due ore al giorno. Il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ha riscontrato l’assenza di segnaletica e di luci d’emergenza applicando una sanzione di 1700 euro.

Per il mal funzionamento dei sistemi di arresto di emergenza delle impastatrici con sanzione di 2200 euro. Per il cattivo stato di manutenzione del quadro elettrico con cavi sguainati è stata elevata un’ulteriore sanzione di 2200 euro. Nel corso dei controlli, gli agenti della polizia locale annonaria hanno contestato la mancanza di licenza per la somministrazione di alcolici, l’assenza del tariffario prezzi, la presenza di una tenda non autorizzata e l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico. Ciò ha determinato sanzioni per un totale di 1481 euro.

Gli scarafaggi in un bar di via Etnea a Catania

Nel magazzino adibito a laboratorio-cucina di un bar di via Etnea a Catania è stata rilevata la presenza di scarafaggi. Non solo, sono emerse anche carenti condizioni igienico-sanitarie. Per questo motivo si è proceduto al fermo ufficiale del deposito e delle attrezzature presenti. Peraltro, l’utilizzo di questo locale non è risultato idoneo sia a livello strutturale che sanitario. L’ispettorato del lavoro ha identificato l’unica dipendente presente risultata mai assunta. La stessa è risultata percettrice dell’indennità di disoccupazione. Per questo motivo, il titolare è stato sanzionato con un’ammenda di 1950 euro. La sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale che scatterà qualora non provvederà a regolarizzare la posizione della lavoratrice, con una ulteriore maxi-sanzione di 2500 euro.

Alimenti sequestrati

I medici veterinari dell’Asp veterinaria e il corpo forestale hanno sequestrato prodotti alimentari di origine animale e vegetale in quanto privi di tracciabilità. Gli alimenti sono stati distrutti e per il titolare è scattata una sanzione di 1500 euro. Lo Spresal ha rilevato alcune violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impianto elettrico che è risultato in cattivo stato di manutenzione, con la presenza di cavi volanti. Ciò ha determinato una sanzione di 2200 euro. Durante le verifiche, sono stati riscontrati estintori scaduti (sanzione di 1700 euro) e cassetta di pronto soccorso carente dei presidi medici obbligatori (sanzione di 1400 euro).

La polizia locale ha rilevato la pubblicità non autorizzata per variazione della destinazione d’uso del locale deposito, l’installazione di tenda non autorizzata. Inoltre è stata accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico con l’installazione di cinque tavoli e 12 sedie che sono stati sequestrati. Per queste violazioni il titolare è stato sanzionato per 5223 euro.

L’ambulante abusivo di stelle di Natale

I controlli della task force non si sono fermati qui. In piazza Dei Martiri è stato controllato un venditore ambulante abusivo di stelle di Natale. L’uomo, sprovvisto di licenza, aveva esposto in strada quasi 120 piante, occupando il suo pubblico senza autorizzazione. Pertanto, è scattata la relativa sanzione prevista dal Codice della strada. La merce e le attrezzature per la vendita sono state sequestrate. Le piante sono state donate ad alcune parrocchie.

I controlli nella stalla a San Cristoforo

Sempre nell’ambito dei controlli congiunti, la squadra a cavallo ed i medici veterinari del dipartimento di prevenzione dell’Asp hanno proceduto al controllo di una stalla nel quartiere San Cristoforo di Catania. All’interno hanno trovato quattro cavalli, di cui uno privo di identificazione. Tutti gli animali sono stati sottoposti a fermo ufficiale da parte dei medici. Sanzioni amministrative per il proprietario: 1500 euro per mancanza di codice stalla, 3000 euro per mancata identificazione di un cavallo e 2000 euro per mancanza del test per l’anemia infettiva.