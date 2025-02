Speciale Oroscopo Pesci: l’universo sensibile più profondo dello zodiaco

Oggi 18 febbraio 2025 il Sole migra nel segno dei Pesci, accendendo l’ultima tappa dello zodiaco, quella che parla di un sentimento cosmico e di quantismo. I Pesci, come tutti i segni che chiudono una stagione, è un segno mobile o doppio. Ovviamente il suo elemento è l’acqua, che non allude solo alle profondità marine degli oceani sul nostro pianeta ma anche al mare galattico in cui fluttuano tutte le stelle. Conosciamolo un po’ meglio.

Dai tempi del mito si tramanda che il titano Tifeo, o Tifone, distrusse l’Olimpo mettendo in fuga gli Dei che, terrorizzati, scapparono in terre lontane e mutarono tutti in forma d’animale per sfuggire alla furia del titano. Fu così che Apollo si trasformò in corvo, la sorella Artemide in gatto, Era in una bianca giovenca, Dioniso in capro. Hermes in un ibis, mentre Afrodite si gettò insieme al figlio Eros nel fiume ed entrambi si tramutarono in pesci. Ma per amore materno, temendo di perdere il suo piccolo Eros, Afrodite legò le code con un nastro in modo da essere sicura di non perderlo. Tutti gli elementi della mitopoiesi fanno allusione a fuga, protezione, amore smisurato, indissolubilità del legame, metamorfosi ed adattamento, e alla paura della perdita. Tutti elementi che ritroviamo nella caratterologia del dodicesimo segno zodiacale.

I Pesci come costellazione fanno doni molto preziosi ai nati sotto le loro stelle, conferendo loro un’innata empatia, una grande capacità di soffrire e di amare. Non solo, sono portatissimi per tutte le arti – in particolare poesia, musica, pittura e danza – e corrispondono, infatti, anatomicamente ai piedi, parte del corpo che si collega ad ogni altra tramite trasmissioni nervose. Molto sognatori e grandi emotivi, si annoverano tra le loro fila una grande quantità di artisti. Il loro lato ombra è costituito dal fatto che, essendo ipersensibili, non sempre si adattano alla realtà e questo genera la voglia di fuggire in tanti sensi e su più piani di interpretazione. Insicuri solo se non si sentono completamente a loro agio, fortissimi e capaci di fare enormi sacrifici se devono proteggere un affetto o un amore. È anche il segno della psiche.

I Pesci nel 2024 sono riusciti a portare a termine, e dopo lunghissime fatiche, degli obiettivi professionali che danno loro un’enorme sicurezza. Consapevoli e molto più strutturati, hanno sfruttato bene l’ultimo anno del transito di Saturno nei loro gradi compiendo eccellenti evoluzioni. Nel 2025, sia Saturno che Nettuno che risiedono nei loro gradi migreranno in Ariete, alleggerendo moltissimo il peso che portano e semplificando tutto, premio quanto mai meritato per la sensibilità più eroica dello zodiaco.