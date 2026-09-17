Oltre dieci colpi di pistola contro i palazzi di Agrigento: l’ultimo episodio, con 7 bossoli trovati, in nottata, in via Garibaldi. Sparatoria che segue gli almeno 4 colpi esplosi prima contro il portone di un’abitazione in via Dante. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma sospettano per entrambi i casi un atto intimidatorio nell’ambito dello […]
Agrigento, colpi di pistola contro due palazzi in 24 ore
Oltre dieci colpi di pistola contro i palazzi di Agrigento: l’ultimo episodio, con 7 bossoli trovati, in nottata, in via Garibaldi. Sparatoria che segue gli almeno 4 colpi esplosi prima contro il portone di un’abitazione in via Dante. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma sospettano per entrambi i casi un atto intimidatorio nell’ambito dello spaccio di droga. A essere bersaglio degli spari non sarebbero state le abitazioni coinvolte, ma qualcuno in strada. Che però, a giudicare dall’assenza di tracce, dev’essere riuscito a ripararsi.