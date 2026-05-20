Foto di Dario De Luca

Spari nella notte a Lineri, probabile scontro a fuoco tra gruppi contrapposti

20/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Uno scontro a fuoco tra due gruppi contrapposti. Potrebbe esserci questo dietro quanto avvenuto la notte scorsa a Lineri, quartiere periferico del Comune di Misterbianco, in provincia di Catania. Intorno alle 2 sono stati esplosi quattro colpi di pistola in strada. I proiettili hanno colpito alcune auto parcheggiate.

Spari a Lineri, la prima ricostruzione

Secondo le prime informazioni i colpi sarebbero stati esplosi da alcune persone che viaggiavano a bordo di due scooter in corsa. I proiettili sarebbero finiti contro le macchine soltanto per sbaglio. Su quanto accaduto la notte scorsa stanno indagando i carabinieri della stazione di Misterbianco coordinati dal comando provinciale di Catania.

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