Foto di Dario De Luca

Uno scontro a fuoco tra due gruppi contrapposti. Potrebbe esserci questo dietro quanto avvenuto la notte scorsa a Lineri, quartiere periferico del Comune di Misterbianco, in provincia di Catania. Intorno alle 2 sono stati esplosi quattro colpi di pistola in strada. I proiettili hanno colpito alcune auto parcheggiate.

Spari a Lineri, la prima ricostruzione

Secondo le prime informazioni i colpi sarebbero stati esplosi da alcune persone che viaggiavano a bordo di due scooter in corsa. I proiettili sarebbero finiti contro le macchine soltanto per sbaglio. Su quanto accaduto la notte scorsa stanno indagando i carabinieri della stazione di Misterbianco coordinati dal comando provinciale di Catania.