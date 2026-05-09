Ramacca, barista accoltellato nella notte: denunciato un 17enne

Foto di Carabinieri

Un barista di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ramacca, nel Catanese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane, mentre era al lavoro, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, tra cui un 17enne che lo avrebbe anche minacciato di morte. Intorno alle 2.30, al termine del turno, il ventenne si stava dirigendo verso la propria auto quando, in via Etna, sarebbe stato avvicinato dal minorenne con il pretesto di un chiarimento.

Il ferimento e i soccorsi

Poco dopo, il 17enne avrebbe estratto un coltello dal giubbotto e colpito il barista al fianco sinistro, per poi allontanarsi. La vittima è stata soccorsa da alcune persone presenti in un bar vicino e accompagnata prima alla guardia medica e successivamente all’ospedale di Militello in Val di Catania. Per il giovane alcuni punti di sutura e una prognosi di 10 giorni: fortunatamente non risultano lesionati organi vitali.

Indagini e movente

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato il minorenne per lesioni personali aggravate e porto di armi. Alla base dell’aggressione ci sarebbe una richiesta di 60 euro che il 17enne attribuiva alla vittima per un presunto danno al bloccasterzo dello scooter di un amico. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.