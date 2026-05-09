Foto di Carabinieri

Ramacca, barista accoltellato nella notte: denunciato un 17enne

09/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un barista di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ramacca, nel Catanese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane, mentre era al lavoro, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, tra cui un 17enne che lo avrebbe anche minacciato di morte. Intorno alle 2.30, al termine del turno, il ventenne si stava dirigendo verso la propria auto quando, in via Etna, sarebbe stato avvicinato dal minorenne con il pretesto di un chiarimento.

Il ferimento e i soccorsi

Poco dopo, il 17enne avrebbe estratto un coltello dal giubbotto e colpito il barista al fianco sinistro, per poi allontanarsi. La vittima è stata soccorsa da alcune persone presenti in un bar vicino e accompagnata prima alla guardia medica e successivamente all’ospedale di Militello in Val di Catania. Per il giovane alcuni punti di sutura e una prognosi di 10 giorni: fortunatamente non risultano lesionati organi vitali.

Indagini e movente

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato il minorenne per lesioni personali aggravate e porto di armi. Alla base dell’aggressione ci sarebbe una richiesta di 60 euro che il 17enne attribuiva alla vittima per un presunto danno al bloccasterzo dello scooter di un amico. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
Leggi la notizia

Un barista di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ramacca, nel Catanese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane, mentre era al lavoro, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, tra cui un 17enne che lo avrebbe anche minacciato di morte. Intorno alle 2.30, al termine del turno, il ventenne […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze