Foto di Questura di Catania

Un incontro tra i componenti della commissione regionale Antimafia e i vertici dell’ordine pubblico a Catania. Il faccia a faccia si terrà lunedì prossimo, 6 luglio, nei locali della prefettura del capoluogo etneo. Insieme al presidente dell’organismo parlamentare, Antonello Cracolici, saranno presenti il prefetto Pietro Signorello, il procuratore capo Francesco Curcio e il capo centro della Direzione investigativa antimafia Felice Puzzo. L’obiettivo, come indicato in una nota inviata alla stampa, è quello di «fare il punto sulla recrudescenza della criminalità di stampo mafioso a Catania».

Le sparatorie delle ultime settimane a Catania

Nelle ultime settimane nel capoluogo etneo si sono registrate tre sparatorie. Confermando una pericolosa linea che ormai da anni caratterizza il capoluogo etneo nonostante le autorità, in particolare a livello politico, tendano a sminuire la portata di questo fenomeno. L’11 giugno scorso tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in piazza Beppe Montana, tra i quartieri Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. Nei giorni seguenti la polizia è riuscita a identificare e arrestare gli autori indicando il conflitto a fuoco come uno scontro tra due fazioni contrapposte che orbitano all’interno del clan Cappello.

Il 25 giugno si è sparato due volte in due punti diversi della città. Un 25enne è stato colpito da un proiettile alla gamba mentre si trovava nella zona di piazza Risorgimento. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro è stato poi dimesso senza particolari conseguenze. La stessa notte sono stati sparati 19 colpi di kalashnikov lungo viale Biagio Pecorino, tra i quartieri San Giorgio e Librino. Nessuno è rimasto ferito. Anche durante l’estate del 2025 sono state diverse le sparatorie avvenute a Catania.