Terza notte consecutiva con sparatorie a Catania, almeno 16 colpi contro una panineria

Sono almeno 16 i colpi sparati la notte scorsa contro una panineria al civico 152 di via Giovanni Da Verrazzano, nel quartiere Villaggio Sant’Agata, a Catania. Nel mirino delle pistole – con sette proiettili andati a segno – è finita la vetrata dell’attività commerciale che, secondo quanto appurato da MeridioNews, risulta essere intestata a una donna. Le attenzioni dei carabinieri però si potrebbero concentrare sul marito della titolare, ossia sul pregiudicato Antonino Russo. L’uomo avrebbe diversi precedenti per reati riguardanti droga, ricettazione e armi. Quanto avvenuto la notte scorsa si inserisce nella lunga scia di sparatorie che da mesi stanno alzando la tensione nel capoluogo etneo. Negli ultimi due mesi sono stati dieci gli eventi di questo genere.