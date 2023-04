Spaccio e allaccio abusivo all’energia elettrica: due arresti nel Palermitano

Spaccio di stupefacenti e allaccio abusivo all’energia elettrica, hanno portato all’arresto di due uomini in provincia di Palermo. Il primo caso riguarda un 22enne di Bagheria che, durante una perquisizione effettuata dai carabinieri nel suo appartamento, è stato trovato in possesso di cocaina, hashish, marijuana, di circa 600 euro, possibile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Per il giovane sono scattati i domiciliari.

A Santa Flavia, invece, è stato arrestato un 41enne accusato di furto aggravato di energia elettrica. A scoprire l’illecito, i militari della stazione locale, durante l’applicazione di un braccialetto elettronico al figlio 22enne dell’ uomo, detenuto ai domiciliari. I carabinieri hanno notato il funzionamento dell’energia elettrica, nonostante il contatore fosse staccato. Insieme al personale tecnico dell’azienda E-Distribuzione, è stata accertata l’esistenza di un allaccio abusivo dell’appartamento alla rete pubblica, che sarebbe stato realizzato dal 41enne, padre convivente del giovane.