Lo spaccio di droga a Giarre: tra i clienti anche minorenni

Undici misure cautelari al termine di un’operazione antidroga eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Catania. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per tre gli arresti domiciliari e per otto l’obbligo di presentazione, per spaccio di sostanze stupefacenti a Giarre (nel Catanese) in un’area frequentata da un gran numero di clienti, in alcuni casi anche minorenni. Nel corso delle indagini, è emerso il ruolo di una giovane coppia che avrebbe gestito le cessioni di cocaina, hashish e marijuana direttamente da casa, avvalendosi della protezione di una rete di vedette e di un sofisticato sistema di videosorveglianza.

Uno degli indagati avrebbe escogitato accorgimenti per ridurre al minimo i rischi, limitandosi a detenere in casa solo quantità modiche di stupefacente, approvvigionandosi di volta in volta e spostando quotidianamente in altro luogo la droga non venduta. Le intercettazioni e l’attività di videosorveglianza, anche con droni, e i pedinamenti effettuati dai finanzieri di Riposto avrebbero consentito di acquisire numerose prove. Nel corso delle indagini, sono state effettuate mirate attività di riscontro delle prove indiziarie con il sequestro di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana e l’arresto, in flagranza di reato, di quattro persone per detenzione di stupefacenti.