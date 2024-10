Spaccio nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: gli involucri di droga nascosti nel cibo

Foto di Reti di giustizia

Avrebbero spacciato anche dal carcere. È in corso di esecuzione l’arresto – con conseguente custodia cautelare in carcere – di nove persone: l’accusa è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché associazione criminale dedita al narcotraffico. Secondo chi indaga, la vendita al dettaglio della droga sarebbe avvenuta anche all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Gli involucri di droga sarebbero stati nascosti dentro dei cibi, così da poterli fare entrare in carcere. Poi le pietanze sarebbero state consegnate a un detenuto, che sarebbe il vertice dell’associazione criminale.