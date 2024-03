Lo spaccio di cocaina sotto casa: arrestato un 28enne ad Augusta

Un andirivieni sospetto dalla casa di un 28enne di Augusta (in provincia di Siracusa) ha insospettito i poliziotti che si sono piazzati nei dintorni dell’appartamento per monitorare la situazione. All’arrivo di un cliente, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati 75 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Come stabilito dalle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’aspirante acquirente è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.